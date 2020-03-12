ممثل عالمي وزوجته يعلنان إصابتهما بـ«كورونا»

أعلن الممثل والمخرج الأميركي توم هانكس على تويتر أنه وزوجته الممثلة ريتا ويلسون أصيبا بفيروس كورونا في أستراليا.

إلى ذلك، أوضح عبر تغريدة على حسابه على تويتر أرفقت بصورة بدت وكأنها من داخل أحد المستشفيات أو المختبرات، أنه “شعر وزوجته أثناء تواجدهما في أستراليا، بقليل من التعب، ووجع في الجسم، كأنهما أصيبا بنزلة برد، مع ارتفاع بسيط في الحرارة”.

وتابع شارحا أنه “عملا بالقواعد السليمة المفروضة حالياً في العالم، خضعا لاختبار كورونا، ليتبين لاحقاً إصابتهما بالفيروس.”

كما أشار إلى أنهما سيلتزما بالقواعد المتبعة، سواء في ما يتعلق بالعزل أو المتابعة والمراقبة الطبية.

وختم مؤكداً أنه سيبقى على تواصل لاطلاع محبيه بالمستجدات، متمنياً للجميع السلامة.

يذكر أن هانكس، الحائز على جائزة الأوسكار، كان يتواجد في أستراليا من أجل الإعداد لفيلم عندما شعر وزوجته بمتاعب في الجهاز التنفسي، لتظهر لاحقاً الفحوص إصابتهما بالفيروس.