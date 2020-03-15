رسالة تحذير وتشجيع من فنان العرب حول «كورونا»

طالب نجم الغناء السعودي محمد عبده مواطنيه والشعوب الخليجية والعربية بالالتزام بالتوجيهات التي تصدرها الدول ووزارات الصحة حول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي مقطع مصور، قال محمد عبده: “أعزائي المشاهدين إننا في غاية الحذر من الوباء المنتشر «كورونا»، وأرجو أن نلتزم بالتوجيهات”.

كما وجه رسالة إلى وسائل الإعلام قال فيها: “أرجو أنها بقدر ما تحرص وقدر ما تعطي من تعليمات، تطمئن الناس كي لا يموتوا في بيوتهم خوفا وهلعا”، مضيفا “الإعلام له دور في بث الروح المعنوية للناس التي تسمع الأخبار”.

وتابع عبده، المعروف بلقب فنان العرب، قائلا: “عدد الحالات التي تشفى من فيروس كورونا أكثر بكثير ممن يصابون به ويموتون منه”.

ونصحت العديد من الدول مواطنيها بعدم السفر إلى أي بلد، بسبب تفشي فيروس كورونا، كما أوصت بالعزل المنزلي للعائدين من خارج البلاد حتى يتضح عدم إصابتهم بالفيروس.