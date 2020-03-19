أكاديمية الفنون والإعلام للشباب: مستعدون لدعم جهود مؤسسات الدولة لمواجهة «كورونا»

أعلن أعضاء مجلس أمناء أكاديمية الفنون والإعلام للشباب استعدادهم التام لدعم الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسات المختلفة بالدولة في الوقت الراهن لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في البلاد.

وأكد أعضاء الاكاديمية واللجنة العلمية الفنية وأعضاء هيئة التدريب والتعليم في الاكاديمية في بيان صحفي اليوم الدور الكبير الذي تؤديه أجهزة الدولة المختلفة من خلال العمل الجاد لمنع تفشي الفيروس والتي هي ثمرة التوصيات والإجراءات الاحترازية التي اتخذها ولا يزال مجلس الوزراء.

واستذكروا جهود مؤسسات الدولة المختلفة في القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني التطوعي والتي تضافرت جهودها من أجل تجاوز هذه المرحلة خاصة القطاعات الصحية والأمنية والإعلامية وجهود اللجان التطوعية الأخرى في المجتمع المدني.