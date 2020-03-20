جمعية الكاريكاتير تطلق حملة توعية بفيروس «كورونا»

أطلقت جمعية الكاريكاتير الكويتية حملة توعية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» من خلال نشر مجموعة من الصور الكاريكاتيرية المعبرة.

وقال رئيس الجمعية الفنان محمد ثلاب لوكالة الأنباء الكويتية إنه مع مجموعة من فناني الكاريكاتير قاموا برسم صور كاريكاتيرية تزامنا مع ما تشهده البلاد من إجراءات احترازية وخطوات تتخذها الجهات المعنية لمواجهة انتشار الفيروس.

وأضاف ثلاب أن الجمعية نشرت عدة رسومات للمساهمة في توعية المواطنين والمقيمين بضرورة المحافظة على النظافة الشخصية سواء في المنزل أو الأماكن العامة واستخدام المعقمات ووضع الكمامات والالتزام بالبقاء في المنازل وعدم ترويج الشائعات.