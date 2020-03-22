مؤسسة الإنتاج البرامجي: كل إمكاناتنا لدعم جهود الكويت وشقيقاتها.. لمواجهة «كورونا»

أكد المدير العام لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية علي الريس أن المؤسسة تسخر كل إمكاناتها لدعم جهود دولة الكويت وشقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال الريس في تصريح صحفي اليوم الأحد إن المؤسسة فرغت من إنجاز مجموعة من الرسائل الإعلامية والفلاشات منها رسالة إعلامية خاصة بدولة المقر أي الكويت والتي تبذل شأنها شأن بقية دول مجلس التعاون جهودا جبارة من أجل مواجهة هذا الفيروس الخطير.

وأشاد بالإجراءات المتميزة التى قامت بها دولة الكويت من خلال كل قطاعاتها وعلى رأسها مجلس الوزراء ووزارة الصحة العامة ووزارات الداخلية والدفاع والتجارة والإعلام وكل القطاعات المعنية مما كان له أبعد الأثر في الإنجازات المتحققة.

وشدد على أهمية التعاون من المواطنين والمقيمين في كل دول مجلس التعاون الخليجي مما جعلها في طليعة دول العالم التى حظيت بإشادة وتقدير منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أن مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك انتهت من إنجاز مجموعة من الرسائل التوعوية الموجهة لما تمتلكه من خبرة عريضة في هذا الجانب خصوصا أنها في طليعة المؤسسات الإعلامية في العالم العربي التي أنجزت برنامجا صحيا متخصصا هو «سلامتك» بالتعاون مع الأمانة العامة لوزارات الصحة الخليجية.

وأوضح أن إحدى تلك الرسائل سلطت الضوء على تجربة دولة الكويت بوصفها دولة المقر وتناولت التحديات الجسام التى واجهتها واستطاعت أن تتجاوزها بفضل لحمة أبنائها.

وبين الريس أن المؤسسة دخلت مرحلة التحضيرات لإطلاق قناة تلفزيونية خليجية مشتركة تعنى ببث كل برامجها المتخصصة في هذا الجانب التوعوي وستكون بمنزلة المنصة الإعلامية المشتركة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

وثمن تعاون الفنانين والإعلاميين من أجل تقديم كل مفردات الدعم والإسناد إلى جوار اخوتهم من بقية التخصصات والقطاعات لمواجهة هذا الوباء العالمي.