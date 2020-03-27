أنجلينا جولي تتبرع بمليون دولار لأطفال تضرروا من «كورونا»

انضمت النجمة أنجلينا جولي إلى نجوم آخرين تبرعوا لتقديم الدعم إلى متضررين من انتشار فيروس كورونا، وتبرعت بمليون دولار أميركي، لإحدى المؤسسات التي تعمل على مدّ الأطفال المتضررين من تفشي وباء “كورونا” المستجد، خاصة الذين يعتمدون على الوجبات المدرسية بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووفقاً للصحيفة، فإن منظمة “No Kid Hungry” دفعت نحو 2 مليون دولار في 30 ولاية لإطعام الأطفال ذوي الدخل المنخفض وأسرهم”.

وقالت جولي في بيان لها إن “هناك أكثر من مليار طفل خارج المدرسة حول العالم خلال الوقت الراهن، وذلك بسبب إغلاق المدارس جراء انتشار الوباء.

وأوضحت أن “الأطفال هؤلاء كانوا يعتمدون على المدارس للحصول على ما يكفيهم من غذاء، بما في ذلك 22 مليون طفل في الولايات المتحدة الأميركية فقط”.

وختمت بالقول: “نحن نحاول العثور عليهم”.

وكان النجم رايان رينلدوز وزوجته الممثلة بلاك ليفلىي، تبرعا بمبلغ مليون دولار لاثنتين من منظمات الغذاء، وذلك لمساعدة بعض السكان الأكثر تضرراً من وباء فيروس كورونا.