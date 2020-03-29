وفاة الفنان القدير سليمان الياسين

غيب الموت الفنان القدير سليمان الياسين عن عمر ناهز 71 عاما.

وكان الفنان الراحل تعرّض لجلطة مباغتة في المخ، أُدخل على إثرها العناية الفائقة في المستشفى الأميري، منذ أيام وكان في حال حرجة للغاية.

ويعد الراحل أحد أعمدة الحركة الفنية والمسرحية الكويتية، كما يتميز بشخصيته الهادئة، ويمتلك في رصيده عددا كبيرامن الأعمال المتنوعة.

وانطلقت مسيرة الفنان الكويتي من خلال الانضمام إلى فرقة المسرح الخليجي العربي، قبل أن يوسّع مجال عمله إلى التلفزيون والسينما، من خلال المشاركة بعدد من الأعمال المتنوعة، وعمل في تلفزيون الكويت، وأسس شركة للإنتاج الفن.