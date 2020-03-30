وفاة أسطورة موسيقى «الكانتري» جو ديفي بفيروس «كورونا»

توفى المغنى الأمريكى جو ديفى أسطورة موسيقى الكانتري “الريف” عن عمر ناهز 61 عاما، بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لشبكة “أى بى سى”، توفى ديفى يوم الأحد، إذ تدهورت صحته بشكل مفاجئ وسريع بعد إصابته بالفيروس مؤخرا.

وأكد سكوت أدكنز، مسؤول الدعاية والإعلام للمغنى الراحل، الوفاة أمس فى ناشفيل بولاية تينيسى بسبب مضاعفات الفيروس.

وكان ديفى أعلن يوم الجمعة على صفحته في “فيسبوك” إصابته بالفيروس، “أنا الآن تحت رعاية أطباء محترفين وأتلقى العلاج، أنا وعائلتى نطلب الخصوصية فى هذا الوقت، نريد أن نذكر الجمهور وجميع الناس بأهمية اليقظة والحذر هذه الأيام بسبب هذا الوباء الخطير”.