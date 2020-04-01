أبرز مذيعي «سي أن أن» يعلن إصابته بـ«كورونا»

أعلنت محطة “سي أن أن” الأميركية الشهيرة عن إصابة أحد أبرز مقدميها، كريس كومو، بفيروس كورونا الجديد، مما قد يعني تفشي الفيروس في مكاتب المحطة بنيويورك.

وأكد كومو إصابته بكورونا في تغريدة على حسابه الرسمي، مؤكدا أنه سيستمر بنقل الأخبار، من داخل منزله.

وقل كومو: “لقد تعاملت مع أشخاصا مصابين في الأيام الأخيرة، ولاحقا بدأت تظهر لدي أعراض الإصابة، بضيق في التنفس وارتفاع الحرارة.. آمل فقط أن لا أكون قد نقلته لزوجتي وأطفالي، فهذا شعور أسوأ من المرض نفسه”.

وأشار كومو إلى أنه سيبقى في قبو منزله، وسيقدم برنامجه اليومي على المحطة من قبو المنزل، وناشد الناس بالحرص والحذر.