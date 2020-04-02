وفاة موسيقي الجاز الشهير إليس مارساليس بـ«كورونا»

توفى موسيقي الجاز الشهير إليس مارساليس الأربعاء عن 85 عاماً، بعد مضاعفات بسبب إصابته بفيروس كورونا الجديد، وفق ما أعلن ابنه برانفورد.

وإليس مارساليس عازف البيانو والمدرس الأمريكي الشهير الذي استمرت مسيرته الموسيقية لعقود، هو والد عازفي البوق وينتون، والساكسفون برانفورد.

وقال برانفورد في بيان على موقعه: “أعلن بحزن كبير وفاة والدي، إليس مارساليس جونيور، نتيجة مضاعفات فيروس كورونا”، مشيراً إلى أنه أدخل المستشفى السبت الماضي.

وأضاف “كان والدي عملاقاً في المجال الموسيقي ومدرساً، لكنه كان أيضاً أباً عظيماً. لقد أعطانا كل ما لديه ليجعلنا أفضل ما يمكن أن نكون عليه”.