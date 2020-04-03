أوبرا وينفري تتبرع بالملايين لدعم المتضررين من «كورونا»

أعلنت مقدمة البرامج التلفزيونية الشهيرة أوبرا وينفري، عن تبرعها بـ10 ملايين دولار، لمساعدة الأميركيين خلال أزمة فيروس كورونا التي تعصف بالولايات المتحدة الأميركية.

وقالت وينفري في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر: “أتبرع بـ10 ملايين دولار لمساعدة الأميركيين الذين يعانون خلال تفشي جائحة كورونا بمختلف الولايات وفي المناطق التي نشأت فيها”.

ويشمل تبرع وينفري، وهي إحدى أثرى نساء الولايات المتحدة وأكثرهن تأثيرا، مشروعا جديدا يساعد في تقديم الطعام للأميركيين الذين تأثروا بانتشار الوباء في بلادهم.

وقبل وينفري، كشفت مبادرة “تشان زوكربيرغ”، عن عزمها المساهمة بمبلغ 25 مليون دولار أميركي في مشروع بيل غيتس الرامي لتطوير علاجات خاصة بفيروس كورونا المستجد.