«كورونا» يفتك بأسطورة الغناء الشعبي الأميركي

توفي المغني الأميركي العالمي، جون براين، مساء الثلاثاء، عن عمر يناهز 73 عامًا، بسبب معاناته من مضاعفات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وذكرت عائلة براين أنه توفي في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت في ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية نتيجة لمضاعفات كورونا، وفقا لشبكة “سي إن إن” الأميركية.

يذكر أن براين فاز بجائزة غرامي، ويعد أحد أبرز نجوم الغناء الشعبي وكتاب الأغاني إبان حقبة السبعينيات من القرن الماضي، وعُرف بصوته القوي وروحه المرحة، وتميز بكلماته المؤثرة والغاضبة والكوميدية.

وسبق أن خضع براين لعملية جراحية في 1998 لإزالة ورم سرطاني في رقبته، ما أدى إلى تلف حباله الصوتية، وفي 2013، تمت إزالة جزء من رئة واحدة له لعلاجه من سرطان الرئة.