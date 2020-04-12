بسبب «كورونا».. تأجيل «فريندز» حتى إشعار آخر

اضطر منتجو الحلقة الخاصة من مسلسل “فريندز” التي ستضم الممثلين الرئيسيين بالعمل الشهير، إلى تأجيل العمل عليها، حيث لن تعرض مع إطلاق خدمة “إتش بي أو ماكس”.

واشترت مجموعة “وارنر ميديا” أحد فروع مجموعة “ايه تي أند تي” حقوق بث أكثر المسلسلات شعبية في السنوات العشرين الأخيرة، بسعر 425 مليون دولار على 5 سنوات، متفوقة على “نتفليكس”.

وكانت المجموعة تريد أن تجعل منه أحد العروض الأساسية في منصتها الجديدة عبر الإنترنت “إتش بي أو ماكس”، التي تطلق في مايو.

ومن أجل الترويج للحدث، قررت “وارنر ميديا” تصوير حلقة خاصة بمسلسل “فريندز” كانت ستعرض عبر المنصة في يوم إطلاقها.

وستصور الحلقة في موقع التصوير الأصلي للمسلسل في ستوديوهات “وانرر براذرز”في بوربنك «كاليفورنيا»، مع جنيفير إنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو ومات لو بلان وماثيو بيري وديفيد شويمر، أبطال المسلسل الستة.

وذكرت مجلة “فراييتي” إن كلا من أبطال المسلسل الستة حصل على مليوني ونصف المليون دولار لتصوير الحلقة الخاصة.

لكن بسبب انتشار وباء “كوفيد 19” لم يبدأ التصوير بعد، وقرر المنتجون إرجاء موعد البث كما قال ناطق باسم “وارنر ميديا”.

وستطلق خدمة “إتش بي أو ماكس” في مايو كما هو مقرر، حسبما قال مدير الإستراتيجيات في “وارنر ميديا” شون كيسكر لمجلة “فراييتي”.

وحقق مسلسل “فريندز” «1994-2004» نجاحا هائلا، وجذب جيلا كاملا من المشاهدين، وقد سمح عرضه عبر “نتفليكس” باستقطاب جمهور جديد، مما يؤكد شعبية الهائلة.