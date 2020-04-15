نجم «Game Of Thrones» يعلن تعافيه من «كورونا»

أعلن الممثل العالمي كريستوفر هيفجو، صاحب شخصية “تورمند” في المسلسل الشهير «Game Of Thrones»، عن تعافيه بشكل كامل من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بعد خضوعه عدة أسابيع للحجر الصحي بصحبه زوجته.

ونشر “تورمند” صورة له بصحبه زوجته عبر حسابه بموقع إنستغرام، ليعلن شفاءه من المرض بشكل كامل، وكتب قائلاً: “لقد تعافينا تماماً وبصحة جيدة بعد إصابتي بفيروس كورونا، بعد عدة أسابيع من الحجر الصحي داخل المنزل، أصبحنا في النهاية أمنين وسليمين من المرض، كنا محظوظين لأننا التزمنا بالتعليمات مبكرًا في بداية الإصابة، نرسل حبنا ودعمنا لكل المصابين بالفيروس في جميع انحاء العالم، شكرا على دعمكم لنا، وتذكروا دائمًا أن تتخطوا كل الاحتياطات اللازمة وتغسلوا أيديكم”.

وكان هيفجو، قد أعلن إصابته بالفيروس القاتل في منتصف مارس الماضي، وسرعان ما قام بعملية الحجر الصحي مع زوجته لعدن تفاقم الوضع بشكل أكبر مع عائلاتهم وأصدقائهم.