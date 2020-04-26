كانى ويست يدخل نادى المليارديرات

يبدو أن مغنى الراب والمطرب الأمريكى كانى ويست، زوج نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، أصبح مليارديرًا رسميًا، وذلك بحسب مجلة فوربس، حيث تقول المجلة أن مغنى الراب ومصمم الأزياء، الذى لطالما كان يطمح للانضمام لنادى المليارديرات، قدم لمحة ملفتة للنظر عن أمواله الشخصية وقيم صافى ثروته بقيمة 1.3 مليار دولار بما يعادل 1.05 مليار جنيه إسترلينى.

كما تضمن الرقم تقييم حصته فى خط حذاء Yeezy – الذى تصفه مجلة فوربس بأنه “واحدة من قصص البيع بالتجزئة العظيمة فى القرن” – عند 1.26 مليار دولار «1.02 مليار جنيه إسترلينى»، بالإضافة إلى ذلك، قالت فوربس، إن بيان الأصول التى قدمها لهم فريق ويست، يسرد 17 مليون دولار نقدًا «13.7 مليون جنيه إسترلينى» و35 مليون سهم «28 مليون جنيه إسترلينى».

وتشمل أصول كاني ويست الأخرى البارزة، بحسب فريقه، 81 مليون دولار «66 مليون جنيه إسترلينى» فى الممتلكات، و21 مليون «17 مليون جنيه إسترلينى» فى الأرض، ومن المعروف أن كانى ويست، وزوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، يمتلكان العديد من العقارات فى لوس أنجلوس ووايومنج، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة “ميرور” البريطانية.

ويقول التقرير “هناك أيضا موسيقى الراب، فالنجم الذى يبلغ من العمر 42 عامًا، هو واحدًا من أكثر الفنانين مبيعًا فى العشرين عامًا الماضية”، وأوضحت فوربس، أن مجموعته الموسيقية الجيدة وحقوقه فى كتالوج ظهره تبلغ قيمتها 90 مليون على الأقل «73 مليون جنيه استرلينى».

و جعلت هذه الثروات الملياردير كانى ويست، ثانى هيب هوب بعد معلمه السابق جاى زى، ومع ذلك، فوربس، التى شددت على عدم وجود تحقق مستقل للأرقام، صرحت أيضًا بأن ويست لديه ديون تبلغ حوالى 100 مليون دولار «81 مليون جنيه إسترلينى».

وقالت المجلة إن هذا يصل إلى إجمالى 1.3 مليار دولار، مما يضعه فوق شقيقة زوجته كيلى جينر، التى لديها صافى متواضع بقيمة مليار دولار، معظمه من أعمالها فى مستحضرات التجميل، وعلى الرغم من تصنيفه رسميًا الآن على أنه ملياردير، إلا أن ويست لم يكن سعيدًا بتقرير فوربس، وادعى أنهم قد قيموه بأقل من قيمته الحقيقية.