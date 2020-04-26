جمعية الكاريكاتير الكويتية تطلق حملتها التوعوية الثانية لمواجهة “كورونا”

أطلقت جمعية الكاريكاتير الكويتية حملتها التوعوية الثانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» وذلك عبر نشر مجموعة من الصور الكاريكاتيرية المتعلقة بهذا الخصوص.

وقال رئيس الجمعية محمد ثلاب لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد إنه ومجموعة من فناني الكاريكاتير قاموا برسم صور كاريكاتيرية تزامنا مع ما تمر به البلاد والاجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المعنية لمحاربة ومواجهة انتشار الفيروس.

وأوضح ثلاب أن الجمعية نشرت عدة رسومات للمساهمة في توعية المواطنين والمقيمين بضرورة البقاء في المنازل والحرص على التباعد الاجتماعي والالتزام بالرياضة والحرص على النظافة الشخصية واستخدام المعقمات والكمامات.