المكتبة الوطنية تحتفي إلكترونياً باليوم العالمي للملكية الفكرية

أحيت مكتبة الكويت الوطنية اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يصادف 26 من شهر أبريل من كل عام حيث قامت هذه السنة بالاحتفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتنظيم عدة فعاليات بتقنية «البث المباشر» وذلك في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم وسط انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وذكر المكتبة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد أن البث كان مع ضيوف المكتبة من المختصين في مجالات الملكية الفكرية وأصحاب الاختراعات الصديقة للبيئة.

وأوضح البيان أن المكتبة استضافت على مدى أربعة أيام كلا من رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين الدكتورة فاطمة الثلاب وصاحب براءة إختراع في معالجة البحيرات النفطية الدكتور مشاري المطيري وصاحبة مشروع «نسيم» الصديق للبيئة المهندسة غالية الظفيري وأستاذ الثقافة البيئية في كلية القانون الكويتية العالمية الدكتور محمد العجمي.

وبين أن الضيوف قدموا محتوى مفيدا عبر البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» في برنامج ال«20 دقيقة» وهو عبارة عن مسابقة هي الاولى نوعها للاحتفال بهذه المناسبة بهذه الطريقة.

وأكد حرص المكتبة على بيان دور وأهمية الملكية الفكرية وتفعيل دورها المجتمعي ضمن رسائل المكتبة الموجهة لتشجيع وحث أبناء دولة الكويت على الإبداع والابتكار وسط عالم ينعم بالمنافسة المشروعة والابتكار والإبداع لتحسين الفرص من أجل مستقبل أفضل لهم.

وأضاف أن رسائل المكتبة الموجهة لأبناء الكويت تأتي كذلك ضمن اجراءات البقاء في المنزل عبر إتاحة الفرصة للقراءة والبقاء في المنزل والتواصل مع الجمهور عن بعد ومن خلال النشر والبث المستمرين على حسابها في «انستغرام» خصوصا في ظل الظروف الراهنة وذلك لحث أبناء الكويت على القراءة والإطلاع كأداة من أدوات البحث والتطوير.

وأفاد أن هذه الفعالية تدل على ما يتميز به المبتكرون والمخترعون الكويتيون على مستوى العالم لاسيما في مجال الابتكارات الصديقة للبيئة وذلك لتفعيل الشيء الذي يطمح إليه الجميع وهو عنوان احتفالية هذا العام «لنبتكر من أجل مستقبل أخضر».