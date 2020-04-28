تعرض مسلسل “النهاية”، للفنان المصري يوسف الشريف، غضب وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، وردت عليه ببيان انتقدت أحداث المسلسل.

وعلق عمرو سمير عاطف، مؤلف مسلسل “النهاية”، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج “كل يوم” المذاع على شاشة “اكسترا نيوز”، على بيان وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا: “نقدم عمل ترفيهي، ويحمل معاني واحتمالات مطروحة، بعيدًا عن رد الفعل الإسرائيلي الذي لا اهتم به إطلاقًا”.

وأضاف: “نقدم أول تجربة خيال علمي في مصر والوطن العربي، وردود الأفعال جيدة، وهناك إشادات واسعة، وتامر مرسي منتج مخضرم ويعرف كيف يختار أعماله”.

يذكر أن أحداث مسلسل “النهاية” ليوسف الشريف كان قد بدأ باستعراض لشكل الحياة بعد ١٠٠ عام فالحياة أصبحت كلها “تاتش” باللمس كل ركن في المنزل يتحول لشاشة تستطيع من خلالها معرفة كل شيء عن صحتك وعن ما يدور حولك في العالم فنري المهندس زين «يوسف الشريف» وزوجته الفنانة ناهد السباعي في منزلهما فالزوجة تغسل الملابس في غسالة حديثة جدا باللمس ويتلقي الزوج مكالمة من زميل له في العمل عبر شاشة تفتح بمجرد الإشارة فيري من يحدثه عبر شاشة أمامه ويظهر الفنان أيمن الشيوي زميل المهندس زين في عمله لكنه ينذره ويحذره من أفكاره وبحثه الذي يقوم بإعداده عن الخلية وحل أزمة الطاقة ويظهر حقد وغيرة زملائه في العمل من أفكاره ونجاحه.