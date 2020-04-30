منع ظهور رامز جلال في الإعلام المصري

بعدما أثار ضجة واسعة في مصر، أكد نقيب الإعلاميين المصريين، طارق سعدة، الخميس، أن النقابة قررت منع ظهور الفنان ومقدم البرامج رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تُبث داخل البلاد.

وقال سعدة في تصريحات لقناة “النهار”: “أصدرنا قراراً بشأن الخروق التي ينتهجها برنامج رامز جلال، الذي يقدّم برنامج “رامز مجنون رسمي”، وبناء على بيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، ونظراً للضرر الذي تعرض له المشاهد المصري، قررنا منع ظهور رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين تسوية أوضاعه القانونية”.

وأشار سعدة إلى أنه في حال عدم التزام رامز جلال بتسوية أوضاعه طبقاً للقانون، فسوف يعرّض نفسه للعقوبات الجنائية المنصوص عليها، مؤكداً أنه وفقاً لبيان النقابة، فإن “رامز جلال يمارس نشاطاً إعلامياً كمقدم برامج وقد تبين أن رامز جلال غير مقيد بجداول نقابة الإعلاميين، ولم يحصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام، مخالفاً بذلك ما نصت عليه المادتان 2 و19، من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016”.

وأضاف: “على قناة أم بي سي مصر تنفيذ قرار نقابة الإعلاميين المصريين، بناء على قانون النقابة الذي نص على الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي”.

وردت مجموعة “إم بي سي” على قرار نقيب الإعلاميين المصريين منع ظهور جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل مصر، معتبرة أن القرار شأن داخلي في مصر”، وفق ما نقلت صحيفة “البيان”.

ويعتمد برنامج رامز جلال الجديد: “رامز مجنون رسمي” على خداع النجوم بطريقة كوميدية، وقد أثار ردود أفعال متباينة داخل مصر منذ بداية شهر رمضان.