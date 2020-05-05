أخطاء طبية بالجملة في مسلسلات رمضان 2020

على الرغم من النجاح لبعض الأعمال المعروضة ضمن موسم الدراما الرمضانية، إلا أن هذا الأمر لم يمنع من وجود هفوات وأخطاء بدت غير منطقية بالمرة.

ولا نتحدث هنا عن الأخطاء الإخراجية الساذجة التي شاهدناها في بعض الأعمال وربما لم يلتفت إليها الكثيرون، بل وصلت الأخطاء إلى الطب وأساليب العلاج نرصدها لك في السطور التالية.

محمد علي رود

واحد من المشاهد التي استفزت الجمهور، ظهر في المسلسل الكويتي “محمد علي رود” حيث ظهر أحد الممثلين على سرير بالمستشفى وهو يضع المشبك الخاص بأجهزة رسم القلب على أنفه بدلاً من إصبعه.

وتكرر هذا الأمر مع مسلسل آخر نجد أن المريض فيه يضع جهاز القنية الأنفية في فمه بدلا من أنفه.

البرنس

حالة من السخرية أثارها مشهد من الحلقة السابعة في مسلسل “البرنس” التي تعرض فيها “رضوان البرنس” محمد رمضان لحادث سيارة هو وزوجته وأبنائه ونتج عنه وفاة زوجته وابنه سيف بينما يتلقى هو الرعاية في المستشفى.

وفي هذا المشهد وبينما يرقد “رضوان” محمد رمضان على سرير المستشفى يظهر جهاز تخطيط القلب وهو مثبت على ذراعه بدلا أن يثبت جهة القلب.

لتنهال التعليقات الساخرة من هذا الخطأ عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنها أن الجهاز تحول إلى جهاز تخطيط اليد لأنه على جسد “البرنس”.

لم تقف الأخطاء الطبية في مسلسل “البرنس” عند هذا الحد، بل وصل الأمر إلى حد الاستعانة بأنبوب حنجري لا يتناسب مقاسه مع الكبار ويناسب الأطفال ووضع لـ”رضوان البرنس” في فمه أثناء إجراء عملية جراحية له.

حب عمري

الأمر نفسه تكرر مع مسلسل “حب عمري” ففي أحد مشاهد الحلقة السادسة، يظهر فيها “ياسر شرابي” محمد عادل وهو يرقد على سرير المستشفى ويضع كانيولا في يده ، ولكن نجد أن اتجاه الإبرة المغذي عكس اتجاه الجسم ودورته الدموية ومن المفترض أن تكون في اتجاه الدم.