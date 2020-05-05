هند صبرى تنضم لعائلة «نيتفلكس»

أعلنت شبكة نتفليكس عن تعاونها مع النجمة التونسية هند صبري لإنتاج عمل فني جديد من بطولتها، المسلسل العربي الجديد هو درامي كوميدي والذي تقوم من خلاله النجمة هند صبري بخوض أول تجربة لها كمنتج منفذ من خلال شركتها الإنتاجية، ومن المتوقع أن يتم تصوير المسلسل الجديد في مصر، في خريف ٢٠٢٠.

وصرحت النجمة هند صبري: “أنا في غاية الحماس للعمل على عمل فني يخص المرأة، كما أننى متحمسة لخوض أول تجربة لي كمنتج منفذ، وأن أشارك مع نتفليكس في تقديم محتوى يخرج من الوطن العربي ليعرض على نطاق عالمي”.

وكتبت هند صبري تغريدة على تويتر: “أشعر بالحماسة والسعادة وأنا اشارككم خبر انضمامي لعائلة نيتفليكس في عمل فني جديد يحمل رؤية جديدة متمركزة حول المرأة العربية”

وقالت: “وخصوصا أنني وللمرة الأولى سأكون منتجا منفذا لمسلسل عربي يعرض على نطاق عالمي”.