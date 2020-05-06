هيفاء وهبي تقاضي مدير أعمالها

أوكلت اللبنانية هيفاء وهبي، لمحاميها تقديم بلاغ رسمي ضد مدير أعمالها محمد وزيري لدى أحد أقسام الشرطة في القاهرة، إثر استيلائه على أموالها دون وجه حق، حسب البلاغ.

وجاء في البلاغ، أن هيفاء محمد وهبي “وكلت المشكو في حقه ليقوم مقامها وينوب عنها بالتفاوض مع الغير بخصوص حفلاتها الفنية، والغنائية، والأفلام السينمائية، والمسلسلات، والبرامج، والدعايات، وتوقيع العقود الخاصة بتلك الأعمال بالشروط التي يتفق عليها وقبض بدلاتها وإعطاء الإيصالات”.

واتهمت وهبي في البلاغ، مدير أعمالها بسحب مبالغ مالية من حساب الشاكية وأودعها في الحساب الخاص به دون علم الشاكية مستغلاً بذلك التوكيل المحرر له.