مادونا تتعافى من «كورونا».. وتتبرع بمليون دولار

أوضحت نجمة البوب الأمريكية مادونا أنها عانت من كوفيد-19 في بداية مارس «آذار» الماضي أثناء نهاية جولتها في باريس، وأنها لهذا السبب بات لديها أجسام مضادة تم الكشف عنها بواسطة اختبارات فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت المغنية الشهيرة عن هذا الأمر عبر حسابها على إنستغرام أمس، وذكرت أنها تبرعت للتو بمليون دولار لصندوق مساعدات دولي لتطوير لقاح وعلاجات ضد المرض.

وقالت مادونا “عندما تكون نتيجة اختبار الأجسام المضادة إيجابية فهذا يعني أنك أصبت بالفيروس، وهو ما حدث لي بشكل واضح عندما كنت مريضة في نهاية جولتي بباريس قبل ما يزيد عن سبعة أسابيع”.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظت مادونا البالغة من العمر 61 عاماً، أن بقية الفريق الذي رافقها في تدريبات الرقص وعلى خشبة المسرح كان مريضاً أيضاً خلال تلك الفترة.

وأضافت “اعتقدنا جميعاً أننا مصابون بإنفلونزا خطيرة جداً. نشكر الرب أننا جميعا بصحة وسلامة الآن. آمل أن يوضح ذلك الأمور لمن يتعجلوا كثيراً! المعرفة قوة!”.