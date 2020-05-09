«كورونا» يؤجل زفاف جينيفر لوبيز

كشف موقع جاست جيرد، أن النجمة والمطربة الأمريكية جينيفر لوبيز البالغة من العمر 50 عاما، و لاعب البيسبول السابق البالغ من العمر 44 عامًا، قد قاما بتأجيل زفافهما المخطط له في الصيف بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضح تقرير الموقع الفني أن الزوجان شعرا بأن تأجيل الزفاف يعد الخيار الأفضل وقد تم إخطار الضيوف بأن الزفاف لن يتم في أواخر الصيف كما كان مقرر له.

وكانت جينيفر لوبيز، قد قررت أن تقضي فترة الحجر المنزلي الذاتي بمنزلها الموجود في ميامي بفلوريدا خوفا من انتشار فيروس كورونا بطريقة لم يتوقعها الكثير من محبيها وعشاقها حول العالم.

وكان من المتوقع أن جينيفر لوبيز ستقضي وقتها بين الموسيقي و الغناء، لكن ركزت النجمة البالغة من العمر 50 عاما، علي ممارسة الرياضة باستمرار مع طفليها التوأم و صديقها لاعب البيسبول الشهير اليكس رودريجير و ابنتيه.

وظهرت جينيفر لوبيز بأحد مقاطع الفيديو و هي تلعب مع عائلتها الكرة الطائرة، بينما ظهر اليكس رودريجيز بأحدي مقاطع الفيديو و هو يقوم بتمرين جينيفر لوبيز و ابنتها ايمي علي لعبة البيسبول التي يعد رودريجيز احدي أهم وأشهر أبطالها في العالم ، بينما ظهرت ابنتيه بالفيديو خلال تصوير الفيديو.