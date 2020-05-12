استئناف تصوير الجزء الثاني من «أفاتار» بتكلفة مليار دولار

أكدت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام الخيال “أفاتار” تخصيص ميزانية هائلة من أجل استكمال تصوير الجزء الثاني من الفيلم الشهير.

وبحسب موقع “جايم رانت”، من المقرر أن تخصص الشركة مبلغ مليار دولار من أجل استكمال الجزء الثاني، الذي يتوقع ظهوره في ديسمبر 2021.

وسيبدأ التصوير خلال الأسابيع المقبلة وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأوقفت الشركة المنتجة تصوير الجزء الثاني من الفيلم في منتصف مارس الماضي بعد انتشار فيروس كورونا المستجد في نيوزيلندا.

وبعد تخفيف قيود الحركة في نيوزيلندا قليلا، من المقرر تصوير جزء كبير من الفيلم في استديوهات ستون ستريت في ويلينجتون عاصمة نيوزيلندا.

وكان فيلم “أفاتار”، محتفظا بالرقم القياسي لأعلى الإيرادات عالميا “2.789 مليار دولار” خلال الأعوام العشرة الماضية، حتى تخطته النسخة الأخيرة من أفلام الأبطال الخارقين “أفنجرز”.

ودارت أحداث الجزء الأول من السلسة حول قصة عرق أزرق يشبه البشر يعيش على كوكب خصب تكسوه النباتات، هو كوكب “باندورا”.