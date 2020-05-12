وفاة الفنان المصري ابراهيم نصر عن عمر ناهز 74 عاما

توفي اليوم الثلاثاء الفنان المصري ابراهيم نصر عن عمر ناهز 74 عاما.

وقالت وزارة الثقافة المصرية في بيان ان الراحل احد صناع البهجة في عالم الكوميديا ويعد اسلوبه في التمثيل مدرسة مستقلة ومميزة.

يذكر ان الراحل نصر ممثل كوميدي ولد في حي شبرا بمدينة القاهرة عام 1946 وحصل على عدد من الجوائز والميداليات.

وبدأ حياته بتقليد النجوم وعمل بعدها خلال مشواره في عدد كبير من الأدوار المساعدة بين المسرح والسينما والتليفزيون .

وجاءت شهرته الكبرى من خلال برنامج «الكاميرا الخفية» الذي اعتاد تقديمه في شهر رمضان لعدة سنوات محققا نجاحا مدويا.