محمد رمضان: مسلسل «البرنس» كان مباراة تمثيلية

بعد أن حقق مسلسل “البرنس” نجاحاً جماهيرياً في موسم رمضان وفق رأي النقاد، أكد النجم المصري محمد رمضان “أن المسلسل كان مباراة تمثيلية عظيمة، وكل فريق العمل أثبت موهبته الفائقة، وقد ساعدهم فى ذلك المساحات التي فرضها المخرج والمؤلف محمد سامي”.

وقال في تصريحات تلفزيونية إن “كواليس العمل كانت أشبه بالعائلة، فالكل كان على قلب واحد وهدفهم عمل مسلسل للزمن ولا ينتهى بانتهاء الموسم، وردود فعل الجمهور تجاه المسلسل كانت عظيمة وأسعدتني جداً، بالأخص ردود الفعل تجاه نهاية المسلسل التى كانت سعيدة وغير متوقعة”.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة “البرنس” ورضوان البرنس الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان، ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسؤولاً عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم عبد المحسن ويجسده إدوارد، وفتحي “أحمد زاهر”، و”نورا” ريم سامي”.

إلى ذلك، حققت أغنية “كبرتي” للفنان أحمد سعد، التي عرضت ضمن أحداث مسلسل البرنس أكثر من 3 ملايين ونصف مشاهدة على يوتيوب، بعد 5 أيام من عرضها.

وعرضت الأغنية وهي من غناء أحمد سعد، أول مرة في الحلقة 26 خلال مشهد العثور على “مريم” ابنة رضوان البرنس في إطار أحداث المسلسل.

يذكر أن مسلسل “البرنس” من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون.