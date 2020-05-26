وفاة أبرز ممثلي الكومبارس في مصر

توفى الكومبارس الشهير عبد النبي السيد، أحد المسنين الذين يعملون فى الوسط الفني منذ سنوات طويلة، وقد كانت آخر أعماله مسلسل “عمر ودياب”، من بطولة علي ربيع ومصطفى خاطر، والذي عرض خلال رمضان.

ونشر رئيس نقابة الكومبارس إبراهيم عمران عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، صورة لعبد النبي السيد وعلق عليها: “البقاء لله توفي إلى رحمة الله عم إيتو آخر يوم في رمضان، الله يرحمه ويغفر له والدعوات له الرجل الممثل الثانوي الغلبان”.

وظهر عبدالنبي السيد مؤخرا بدور فراش المدرسة في مسلسل “اللعبة”. وشارك في العديد من الأعمال الفنية منها فيلم “الحرب العالمية الثالثة”، من بطولة أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو وبيومي فؤاد، للمخرج أحمد الجندي، وجسد ضمن أحداث العمل دور” غاندي”، كما شارك عبد النبي في فيلم “رمضان مبروك أبو العلمين حمودة”، مع النجم الكوميدي محمد هنيدي، وغيرها من الأعمال الفنية.