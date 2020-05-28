«كمامة مطرزة باللؤلؤ» تفتح النار على لجين عمران

تعرضت الإعلامية السعودية لجين عمران لهجوم قوي من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة جديدة نشرتها المذيعة، ظهرت فيها ترتدي كمامة مطرزة بحبات اللؤلؤ.

الصورة رآها البعض مستفزة في وقت حساس، الأمر الذي فتح نار الانتقادات على المذيعة، حيث رأى المنتقدون أن مكانة لجين ووضعها الإعلامي لا يليق بهذا السلوك في ظل أزمة انتشار كورونا عالمياً، كما ثبت علمياً وطبياً عدم جدوى الكمامات المصنوعة من القماش أمام فيروس كورونا، وبالتالي فإن الهدف الأول من ارتداء مثل هذه الكمامات هو استعراض المجوهرات فقط.

من ناحية أخرى، أعربت لجين مؤخراً على ندمها لكثرة خضوعها لعمليات التجميل، وقالت: «مؤخرا لما قالولي إنتي وأختك أسيل تتشابهوا.. فوراً شلت الفيلر.. يعني أنا لما شيلت الفيلر ورجعت لطبيعتي ارتحت نفسيا وعرفت أنه مش كل شي ينزل في موضة التجميل أعمله”.

وأضافت: “أنا شغلي في برنامج صباح الخير يا عرب كنت بقابل أطباء تجميل كتير كل واحد كان يبغى يقوم معي بالواجب كان على حساب وجهي.. ولكن اتعلمت إنه المجاملة لابد أن تكون لها حدود. وأنا مؤخرا ما بقيت بجامل أحد حتى لا أدخل في دايرة النفاق”، مشيرة إلى أنها تهتم ببشرتها بشكل كبير لدرجة أنها تعتبر نفسها مهووسة بذلك».