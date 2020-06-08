رجاء الجداوي تتلقى «البلازما».. لهزيمة «كورونا»

ذكرت مصادر طبية أن الفنانة المصرية رجاء الجداوي بدأت منذ مساء السبت في تلقي جرعة حقن بمصل البلازما حسب بروتوكول اللجنة العلمية المشرفة على علاج مصابي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” بوزارة الصحة.

وأوضح مصدر طبي، بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية، أن جرعة مصل البلازما، التي حصلت عليه الفنانة رجاء الجداوي، كانت عبارة عن جرعتين بعد استقرار حالتها داخل العناية المركزة.

ونقلت صحيفة “اليوم السابع” المصرية عن المصدر الطبي قوله إن رجاء الجداوي «82 عاما» لا تزال داخل العناية المركزة في الدور الأول للمستشفى، وموضوعه على جهاز التنفس الاصطناعي ودرجة حرارتها 37 درجة ونسبة الأكسجين في الدم 97 والضغط والنبض في حالة استقرار.

وأضاف “في حالة تطور حالتها إلى الأفضل أكثر من ذلك، سوف تعود لغرفة عادية، وتترك العناية المركزة”، مشيرًا إلى أن سبب تأخير نقلها إلى غرفة عادية هو عمرها، حيث تبلغ 82 عاما والأفضل لها استمرار وجودها على جهاز “سيباب” خلال الفترة الحالية.

وقضت الفنانة المصرية حتى الآن 15 يوما داخل العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في الإسماعيلية، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد رمضان الماضي بعد انتهاء تصوير مسلسل “لعبة النسيان”.

وصاحب دخول رجاء الجداوي العزل الصحي بالإسماعيلية، شائعات كثيرة كل ساعة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما أزعج أسرتها كثيرا، التي طالبت مروجي الشائعات بالدعاء لها بدلا من نشر وترويج الشائعات التي أثرت على نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحي.