وفاة الممثل المصري محمود مسعود.. عن عمر يناهز 68 عاماً

توفى الممثل المصري محمود مسعود، في وقت مبكر، الخميس، عن عمر يناهز 68 عاما.

ونعت نقابة المهن التمثيلية المصرية على حسابها بموقع “فيسبوك” الفنان الراحل الذي توفي داخل أحد مستشفيات وسط القاهرة، إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية.

واشتهر محمود مسعود بأدواره التلفزيونية، وبأدائه الرصين، ومن أبرز أعماله مسلسلات “أم كلثوم”، و”أفراح إبليس”، و”القضاء في الإسلام”، و”نسيم الروح”، و”سيدنا السيد”، و”عوالم خفية”، و”حارة اليهود”.

أما سينمائيا فقد شارك في أعمال شهيرة منها “حب في الزنزانة”، و”امرأة آيلة للسقوط”.

وكان ظهور مسعود الأخير في مسلسل “لآخر نفس”، الذى عرض في رمضان قبل الماضي.