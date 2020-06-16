إصابة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي بـ«كورونا»

كشف مدير العناية المركزة بمستشفى عزل أبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية شرقي مصر، محمد خالد، ليل الاثنين الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأوضح الطبيب، المشارك في علاج الفنانة رجاء الجداوي، أنه أصيب بالإعياء، الأربعاء الماضي، وشعر بتعب شديد وإجهاد وارتفاع في درجة الحرارة، مؤكًدًا أنه شاهد هذه الأعراض في المرضى الذين عالجهم.

وأوضح أنه شك في إصابته بالمرض وعزل نفسه في المستشفى على الفور وبدأ في تلقي العلاج، مشيرا إلى أنه أجريت له مسحة ليل الجمعة وظهرت النتيجة إيجابية السبت، لافتًا أنه معزول الآن ويتلقى العلاج داخل مستشفى عزل أبوخليفة، وفقا لصحيفة “الوطن” المصرية.

من جانب آخر، كشفت مصادر بمستشفى العزل بالإسماعيلية، عن أن حالة الفنانة رجاء الجداوي لم تتغير كثيرا منذ نقلها إلى غرفة العناية المركزة، الثلاثاء قبل الماضي، ووضعها على جهاز تنفس صناعي سباب الذي ينقل الهواء إلى الرئتين عبر الفم أو الأنف، وبعد حقنها بالبلازما مرتين متتاليتين يومي السبت والأحد قبل الماضيين.

وقالت المصادر في المستشفى، إن جرعات بلازما المتعافين لم تؤثر كثيرا في تحسن حالة الفنانة رجاء الجداوي بالشكل الذي يمكن معه نقلها إلى غرفة عادية، مؤكدين أن السبب في ذلك الحالة الصحية والسن المتقدمة.

وأضافت أن التحسن في الحالة يسير ببطيء منذ بداية دخولها العناية المركزة، ولكنها مستقرة ولم تصل إلى حد التدهور، حيث ثبتت درجة حراراتها عند 37 درجة، ونسبة الأكسجين في الدم تتراوح يوميًا ما بين 98 و97، والضغط والنبض مستقرين ولم تفقد الوعي وتتحرك ببطيء.