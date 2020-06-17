عمرو يوسف يبدأ تصوير «التهويدة»

ينطلق تصوير فيلم الرعب المصري «التهويدة» للنجم عمرو يوسف مطلع سبتمبر المقبل في إحدى الأستوديوهات التي يقوم بمعاينتها مخرج العمل طارق العريان، ويواصل الأخير في ترشيح النجوم المشاركين في بطولة العمل للوقوف أمام عمرو يوسف بعد تعاقد النجمة دينا الشربيني لتجسد دور البطولة النسائية أمام بطل العمل.

ومقررعرض فيلم «التهويدة» في السينمات الفترة المقبلة، بعد قرار فتح السينمات والانتهاء من أزمة فيروس كورونا، كما كشفت الشركة المنتجة للفيلم عن الاسم ومشاركة المونتير ياسر النجار فى إخراجه، وكذلك طرحت تيزر قصير للفيلم، وكشف التيزرعن طبيعة العمل الذى ينتمى لنوعية أعمال الرعب بفكرة جديدة على السينما المصرية.

ويسجل فيلم «التهويدة» التعاون الثالث الذى يجمع عمرو يوسف بالمخرج طارق العريان بعدما قدما فيلم «ولاد رزق الجزء الأول» عام 2015، والجزء الثانى من الفيلم العام الماضى وحقق ايرادات تخطت 100 مليون جنيه ليكون ثاني أعلى الأفلام تحقيقاً للإيرادات فى تاريخ السينما المصرية بعد فيلم «الفيل الأزرق 2» للنجم كريم عبد العزيز.