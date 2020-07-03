سبب تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوي

كشف الطاقم الطبي المعالج للفنانة المصرية رجاء الجداوي، المصابة بفيروس كورونا المستجد، والمتواجدة في مستشفى عزل أبوخليفة بالإسماعيلية، سبب تدهور حالتها الصحية رغم حقنها ببلازما الدم مرتين وسبب وضعها على جهاز تنفس تداخلي.

الطاقم الطبي، قال في تصريحات صحفية، إن شفاء الجداوي من فيروس كورونا ليس ما يشغل بالهم في علاجها حاليا، لكن الأهم استعادة الرئة لعملها بشكل طبيعي.

وأضاف الطاقم الطبي، إن حالة الفنانة رجاء الجداوي غير جيدة وغير مستقرة، وفي تدهور مستمر، مشيرًا إلى أن الأنبوبة الحنجرية المتواجدة عليها حاليًا هي التي تضخ الأكسجين للرئة، وبدونها لا يمكنها التنفس في الوقت الحالي، مضيفًا أن الأنبوبة الحنجرية هي المرحلة الأخيرة لمصابي كورونا، وحال فشل الرئة في استعادة عملها قد تودي بحياة المريض.

وأوضح، أن الفنانة لا يمكنها أن تعيش بدون الأنبوبة الحنجرية، لحين استعادة الرئة عملها، مشيرًا إلى أنها أجرت 3 مسحات لفيروس كورونا، وجاءت جميعها إيجابية.

وأكد الطاقم الطبي في مستشفى عزل أبو خليفة، أن رجاء الجداوي حقنت بجرعتين من البلازما، وأشاروا إلى أن عامل السن مؤثر على عدم تعافيها.