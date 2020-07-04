سوسن بدر تتباهي بتجاعيد وجهها: أحافظ علي شكلي من غير ما أغيره

شاركت الفنانة المصرية سوسن بدر جمهورها بصورة حديثة لها، استعرضت من خلالها تجاعيد وجهها.

سوسن عبرت عن حبها الشديد لتجاعيد وجهها، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “أنا من زمان قررت أحافظ علي شكلي من غير ما أغيره”.

وأضافت: “بهتم ببشرتي.. بس مش مهتمة أمسح من عليها السنين.. حابة أخلي شكلي في أفضل شكل المفروض يكون عليه دلوقتي مش من ٣٠ سنة”.

وكانت الفنانة المصرية سوسن بدر قد شاركت جمهورها مؤخرا بصورة جمعتها بحفيدتها “ملك”، في ظهور نادر لها.

سوسن ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بـ “لوك” جديد، حيث تخلت عن شعرها الأبيض، وصبغته بلون بني فاتح.

الفنانة المصرية أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “أنا وملك حفيدتي رحنا عملنا شعرنا اخيراً وملك قررت تضرب اللون ده”.

وكانت الفنانة سوسن بدر قد ظهرت في أكثر من مناسبة مؤخرا بالشعر الأبيض، مؤكدة أنها تحب الظهور على طبيعتها ولا تخجل من سنها.

يذكر أن الفنانة المصرية سوسن بدر قد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل “ونحب تاني ليه”، بطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وليلى عزالعرب، وأحمد سعيد عبدالغني، وكارولين عزمي، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

وكانت الفنانة سوسن بدر قد شاركت مؤخرا في مسلسل “بخط الإيد” من بطولة النجم أحمد رزق، والذى كان يعرض على شاشة dmc مؤخرا، من إنتاج شركة سينرجى، ولاقى نجاحا وصدى واسعا منذ عرض الحلقات الأولى منه.