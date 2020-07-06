عادل إمام: رجاء الجداوي أفضل نموذج للسيدة المصرية

حرص الفنان المصري عادل إمام، على نعي الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، والتي رحلت عن عالمنا ٥ يوليو بعد معاناة مع فيروس كورونا.

عادل إمام، قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية” إن الفنانة رجاء الجداوي أفضل نموذج للسيدة المصرية وفخر لنا جميعاً، موضحاً أنها نموذج عظيم مثقفة ودمها خفيف ممثلة متميزة، كما أنه جسدت كل الأدوار بشكل جيد، وكانت ممثلة رائعة في جميع الأدوار التى ظهرت فيها في أعمالي.

وأضاف: “لم تدخل معهد فنون مسرحية ولكنها ممثلة رائعة، دائما نتحدث في الهاتف ولم تنقطع علاقتنا أبداً ورجاء صديقة، وهي من الأشخاص المثقفين، وكنا نتكلم في نابليون الثالث ووجدتها تعرف معلومات عنه”.

وتابع: “تجيد اللغات والكلام والحديث والملبس، وهي أذكي من أنها تخسر أي شخص، حيث إن عمل الفنان هو من يخلده في الحياة وليس بالتماثيل وغيرها”.

والفنانة الراحلة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.