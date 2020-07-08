كاني ويست يسحب دعمه لترامب.. ويتعهد بالفوز

أكد مغني الراب الأميركي كاني ويست أنه لم يعد يدعم الرئيس دونالد ترامب، بعد أن كان من أبرز مناصريه، مؤكدا أنه دخل سباق انتخابات الرئاسة الأميركية “للفوز”.

وكان كاني ويست، قد أعلن، السبت، أنه سيخوض انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة عام 2020.

وقال ويست لمجلة فوربس: “بهذه المقابلة أنا أخلع القبعة الحمراء”، في إشارة لقبعات البيسبول الحمراء التي تحمل شعار “لنجعل أميركا عظيمة مجددا”، التي أصبحت شعارا مميزا لحملة ترامب الانتخابية.

ومضى يقول: “مثل أي شيء فعلته طوال حياتي.. أنا أقوم بذلك كي أفوز”.

وكان ويست وزوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان قد زارا ترامب في البيت الأبيض.

ونفى ويست أن يكون الهدف من ترشحه هو “انتزاع أصوات السود”، وتقويض فرص جو بايدن منافس ترامب عن الحزب الديمقراطي.

وأعرب عن اعتقاده بأن “جميع السود يجب أن يدعموا الديمقراطيين هو شكل من أشكال العنصرية والتفوق العرقي للبيض”.

وكشف مغني الراب لمجلة فوربس أنه أُصيب بفيروس كورونا في فبراير، مكررا نظريات ليس لها أساس من الصحة، تربط اللقاحات باضطرابات نمو الأطفال.

وقال: “عندما يقولون إن هناك طريقة لعلاج كوفيد-19 عن طريق لقاح، فسوف أنظر للأمر بحذر شديد”.