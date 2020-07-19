وفاة الفنان الجزائري عبد الرحمن ياموني بفيروس «كورونا»

غيّب الموت الفنان الجزائري عبد الرحمن ياموني، الملقب بـ«بوعجاج الصغير»، وهو أحد أعمدة الأغنية الشعبية بولاية تيارت، إثر إصابته بفيروس «كورونا» المستجد.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن ياموني «57 عاماً»، قد توفي أول من أمس «الجمعة»، حسبما ذكرت مصالح المديرية الولائية للصحة والسكان.

وذكرت الوكالة الجزائرية أن «الفنان عبد الرحمن ياموني توفي إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بوباء «كورونا» حيث كان يتلقى العلاج بالمنزل منذ نحو أسبوعين».

وكان ياموني رئيساً لجمعية الموسيقى الشعبية «نسيم الهضاب» ومنظم مهرجان الأغنية الشعبية «ليالي تيارت» خلال الطبعتين السابقتين، اللتين حضرهما العديد من شيوخ الأغنية الشعبية مثل عبد القادر شاعو ومهدي طماش ونور الدين بن عطية.

وذكرت مديرية الثقافة أن الساحة الفنية «فقدت بوفاة الفنان ياموني إحدى ركائز الفن والموسيقى والأغنية الشعبية».

وكان الفنان الراحل مولعاً منذ صغره بالموسيقى الشعبية، حيث كوّن فرقة من أبناء حيّه بشارع «بوعبدلي بوعبدلي» بمدينة تيارت ضمّت محمد رضا يحيى والأخوين هروال عابد وعدة وغيرهم.

وظهر تأثر ياموني بالفنان الكبير معزوز بوعجاج إلى حد تلقيبه في الوسط الفني المحلي باسم «بوعجاج الصغير» وكانت فرقته تعيد قصائد الشاعر لخضر بن خلوف.