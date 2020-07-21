«الوطني للثقافة» يقيم ندوة حول المتاحف العربية.. الخميس المقبل

أعلن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عن إقامة ندوة بعنوان «المتاحف العربية بين التنمية والثقافة» عبر تقنية الاتصال المرئي يوم الخميس المقبل وتستمر ثلاثة أيام.

وأكد أمين عام المجلس كامل العبدالجليل في بيان صحفي اليوم الثلاثاء الحرص على تنشيط المشهد الثقافي بفعاليات افتراضية متنوعة مبينا أنها سياسة اتخذتها الأمانة العامة استجابة لقرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحية في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ولضمان التواصل مع جمهور المجلس.

وأوضح العبدالجليل أن الندوة ستتضمن مشاركات حول علم المتاحف وآفاق التعاون الدولي وتنوع الفئات المستهدفة في استراتيجيات التعليم والتربية المتحفية إضافة إلى تجارب بلدان ضيوف الندوة.

وأشار الى انها ستعقد عبر تطبيق «زووم» ما بين الساعة 7 و9 مساء وستعرض على قناة اليوتيوب الخاصة بالمجلس بمشاركة نخبة من المتخصصين في علم وإدارة المتاحف من الكويت وعدد من الدول العربية كالبحرين وعمان وتونس والعراق وينظمها مدير إدارة الآثار والمتاحف في المجلس الدكتور سلطان الدويش.