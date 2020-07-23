كيم كاردشيان بعد إعلان زوجها نيته الترشح لرئاسة أمريكا: مريض نفسي

خرجت نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان عن صمتها لتعلن عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» أن زوجها كاني ويست مريض نفسي بمرض الاكتئاب الهوسي bi -polar disorder، وجاء ذلك بعد إتهامها بأنها أرادت إدخاله مصحة نفسية وتدمير حياته.

وأشارت، نجمة تلفزيون الواقع عبر خاصية ستوري، أن من أعراض هذا المرض النفسي الذي يصيب المشاهير هو ادعاؤه حدوث أشياء وفقدانه الاهتمام الزائد من الآخرين وأشارت إلى أن زوجها خضع للعلاج منذ فترة من هذا المرض الذي بدأ يؤثر عليه ويسبب أعراض اكتئاب وعزلة وشعور بالوحدة جعلته يغادر منزلهما المشترك ليقيم بمنزل منفردًا.

وكان المطرب العالمي كاني ويست زوج كيم كاردشيان، قد اتهم إياها بخيانته وفقدانه الثقة نحوها وادعى ارتباطها بآخر خلال مؤتمر انتخابي حيث يخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية، وأعلن مؤخرا، ذلك في مؤتمر صحفي كبير.

والجدير بالذكر، أن مؤتمر كاني ويست الانتخابي الأول قد شهد مفاجآت مثيرة وبكاء واعترافات منه برغبة المطرب العالمي في إجهاض ابنته الكبرى، على غرار ما حاول والده فعله به، كما كشف المغني الشهير والمرشح لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية، خلال المؤتمر الإنتخابي الأول عن فقدانه لثقته في زوجته كيم كاردشيان وعن نيتها ومحاولة وضعه في مستشفى للأمراض العقلية، كما اعترف بتفكيره وزوجته في إجهاض حملها الأول بابنتهما الكبرى «نورث ويست» التي تبلغ من العمر حاليا 7 سنوات.