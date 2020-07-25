وفاة الفنان اللبناني مروان محفوظ بـ«كورونا»

أعلنت السلطات السورية اليوم السبت عن وفاة الفنان اللبناني مروان محفوظ، عن عمر 78 عاماً في مشفى الأسد الجامعي بدمشق بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان مروان محفوظ رائداً مع عائلة الرحابنة، وشارك في مسرحيات كثيرة، منها سهرية التي ما تزال في ذاكرة الكثيرين، كما تابع تعاونه مع زياد الرحباني الذي لحن له العديد من الأغنيات.

يذكر أن اسم الراحل الحقيقي هو أنطوان، ولكن وديع الصافي هو من اختار له هذا الاسم الفني.

ونعت وزارتا الثقافة والإعلام ونقابة الفنانين في سوريا الفنان “صاحب الحنجرة الذهبية.

وقالت وزارة الثقافة إن محفوظ أتى إلى سوريا بدعوة منها لإحياء حفل في دار الأسد للثقافة والفنون ضمن مهرجان “الثقافة تنتصر” ولكن قبل موعد الحفل بأيام معدودة تم إلغاء جميع الأنشطة الثقافية الجماهيرية كإجراء استباقي لمواجهة وباء كورونا ومع ذلك ظل مروان محفوظ في دمشق إلى أن عاودت وزارة الثقافة نشاطها فأحيا حفلته وتهيأ للعودة إلى لبنان ولكن المنية عاجلته قبل أن يستطيع ذلك حيث تمكن منه فيروس كورونا وغدر به رغم كل ما أحيط به من رعاية واهتمام.