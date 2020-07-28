تلفزيون الكويت ينجز فيلم «عزيزة» عن تضحيات أبناء الكويت إبان الغزو

أعلن المخرج عبدالعزيز الجناحي إنجاز تلفزيون دولة الكويت الفيلم الروائي الكويتي القصير «عزيزة» الذي يسلط الضوء على حكاية حقيقية جرت أحداثها إبان الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت.

وأشاد الجناحي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء بدعم وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ووكيلة وزارة الإعلام منيرة الهويدي والوكيل المساعد لقطاع التلفزيون سعود الخالدي وقيادات الوزارة من أجل إنجاز هذا الفيلم المقرر عرضه في الثاني من شهر أغسطس المقبل على تلفزيون الكويت.

وقال إن فيلم «عزيزة» توثيقي درامي مقتبس من قصة حقيقية جرت أحداثها إبان الغزو العراقي الغاشم عام 1990 كتبها وصاغ لها السيناريو والحوار الفنان عبدالعزيز الحداد وتختلف القصة عن باقي صفحات تاريخ الغزو من المقاومة الباسلة التى امتدت سبعة أشهر.

وأضاف أن الفيلم يحكي من بين تلك الصفحات قصة «عزيزة» وجهود أخوين من أهالي منطقة كيفان يقومان يوميا بجمع الغذاء وبقايا الطعام من أجل الوصول إلى حديقة الحيوان التي كانت إحدى أكبر الحدائق من نوعها في الشرق الأوسط موضحا أن الفيلم يوضح قساوة رحلتهما اليومية من أجل حماية ورعاية وإطعام الحيوانات المتبقية في تلك الحديقة.

وذكر الجناحي أن الفيلم يكشف عن الممارسات العدوانية التى قام بها جنود الاحتلال على الانسان والحيوان على حد سواء وفي المقابل القيم الكبرى للتضحية والولاء والانتماء التى قدمها أبناء الكويت كل حسب موقعه.

وأفاد بأن عمل الفيلم من بطولة الفنانين عبدالله الطراروه ومشاري المجيبل وأسامة البلوشي وعدد من الفنانين ومدة عرضه 40 دقيقة.