تلفزيون الكويت ينجز فيلم «معركة السماء والأرض» عن الحرب الجوية لتحرير البلاد من الاحتلال العراقي

أعلن المخرج الدكتور علي حسن إنجاز تلفزيون دولة الكويت فيلم «معركة السماء والأرض-العاصفة والدرع» يتناول الحرب الجوية لتحرير البلاد من الاحتلال العراقي عام 1991 وبطولات الطائرات الكويتية والدعم السعودي من قائد القوات المشتركة حينها الأمير خالد بن سلطان آل سعود.

وقال المخرج حسن في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن هذا الفيلم الذي سيعرض على تلفزيون دولة الكويت في الثاني من أغسطس المقبل أنجز بدعم من الوزارة وعلى رأسها وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ووكيلة «الإعلام» منيرة الهويدي ووكيل الوزارة المساعد لقطاع التلفزيون سعود الخالدي.

وأضاف أن هذا الفيلم يستضيف عددا بارزا من الشخصيات ومنهم وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول الذي كان رئيسا لهيئة الأركان الأمريكية المشتركة إبان تحرير الكويت وقائد القوات الأميركية الخاصة حينها جميس جونسن ووزير الخارجية المصري الأسبق والأمين العام الأسبق للجامعة العربية عمرو موسى وقائد القوات الجوية الأميركية في «عاصفة الصحراء» تشاك هورنر.

وأوضح أن الفيلم تتخلله مقابلات مع 12 طيارا كويتيا وقائد سرب من بينهم اللواء طيار عبدالله مبارك الذي أسقطت طائرته علاوة على لقاءات للمرة الأولى مع عدد من تلك الأسماء البارزة ومنهم الجنرالان جونسن وهورنر.

وذكر أن من أبرز الكوادر الكويتية التي يعرضها الفيلم لواء ركن طيار متقاعد خميس فرحان ولواء ركن طيار متقاعد نادر شعبان والفريق أول علي المؤمن وعميد ركن طيار عبدالله السمدان وعميد طيار محمد المسري وعميد طيار عماد المؤمن ولواء طيار عبداللطيف العبدالجليل ولواء طيار طاهر الفيلكاوي ولواء طيار أحمد بستكي ولواء طيار يوسف الملا ولواء ركن طيار محمد مبارك.

وقال المخرج حسن “إننا في هذا الفيلم الذي يعرض في الثاني من أغسطس المقبل نرصد جميع التفاصيل الخاصة بالحرب الجوية في «عاصفة الصحراء» التي كللت بالتحرير العظيم لدولة الكويت الحبيبة”.

وبين أنه استغرق الإعداد والتحضير والتصوير للفيلم بين الكويت والسعودية والولايات المتحدة الأميركية ومصر قرابة العامين الكاملين ما يمثل وثيقة مهمة من حرب تحرير الكويت نقدمها للشعب الكويت ولتبقى وثيقة للأجيال القادمة”.