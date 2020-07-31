إعلان قائمة أفضل 10 مسلسلات تلفزيونية في القرن الـ21

أعلنت مجلة “ديجيتال سباي” قائمة أفضل المسلسلات التلفزيونية على مدار القرن الحادي والعشرين، وذلك بعد تصويت أجرته المجلة لمعرفة رأي الجمهور.

وبحسب النتائج التي أعلنتها المجلة، فقد احتل مسلسل Game of Thrones “صراع العروش” المرتبة الأولى كأفضل مسلسل في القرن الحالي وفقا لآراء المصوتين، تلاه في المركز الثاني مسلسل Stranger Things الشهير أيضا، وفي المركز الثالث حل مسلسل Doctor Who.

وجاء مسلسل “Sherlock” في المركز الرابع، يليه كل من مسلسل Breaking Bad، ومسلسل Killing Eve، ومسلسل Gavin & Stacy، Line of Duty، وأخيرا مسلسل “Chernobyl”.

يذكر أن مسلسل “صراع العروش” «Game of Thrones» كان قد أنهى مسيرته، برابع فوز بجائزة “إيمي” لأفضل مسلسل درامي، بينما كان المسلسل الكوميدي البريطاني “فليباج” أكبر مفاجآت حفل جوائز “إيمي” التلفزيونية الـ71، بفوزه بجائزة أفضل مسلسل كوميدي، مساء أمس الأحد، في ليلة كرمت الوجوه الجديدة على حساب الوجوه القديمة.

وكان مسلسل “صراع العروش”، الذي أصبح بالفعل أكثر عمل نال جوائز إيمي في التاريخ بـ38 جائزة، الأوفر حظا رغم استياء محبيه من نهايته.

وخرج المسلسل بـ12 جائزة هذا العام، بينما نال المسلسل القصير “تشيرنوبل” 10 جوائز، وحصل «ذا مارفلوس مسز مايزل» على 8 جوائز، بينها جائزتا التمثيل المساعد في فئة الكوميديا لتوني شلهوب وأليكس بورستين، وفي المجمل، حصلت شبكة «إتش بي أو» على 34 جائزة “إيمي”، تلتها شبكة “نتفليكس” بـ27 جائزة.