أميتاب باتشان يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن النجم العالمي أميتاب باتشان، عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، حيث كتب فى تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”: “لقد أجريت اختبار فيروس كورونا “كوفيد 19″ والنتيجة سلبية.. وعدت إلى المنزل لمواصلة الحجر الصحى.. بفضل الله سبحانه وتعالى، ودعاء الأقارب والأعزاء والأصدقاء والمعجبين.. والعناية الممتازة”.

يأتى هذا بعدما حرص النجم العالمى أميتاب باتشان، على تهنئة الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى، حيث نشر صورة عبر صفحته الشخصية على موقع “إنستجرام”، مكتوب عليها “عيد الأضحى المبارك”.

ويحتفل المسلمون حول العالم بمناسبة عيد الأضحى، فيما يؤدى الحجاج شعائر فريضة الحج بالمسجد الحرام، وسط إجراءات احترازية للوقاية من تفشى فيروس كورونا المستجد.