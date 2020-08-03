«نتفليكس» تنهي أسطورة «La Casa De Papel»

بالاتساق مع الشعبية الجارفة التي حققها مسلسل لا كاسا دي بابيل، الذي يعرف أيضاً باسم Money Heist، بعدما بات واحداً من أبرز مسلسلات نيتفليكس في الوقت الراهن، فقد تم الكشف عن موافقة الشبكة على تقديم موسم خامس للمسلسل.

وبالرغم من هذه الأخبار السعيدة، إلا أن الشبكة التلفزيونية الأميركية زفت في نفس الوقت خبراً غير سار، بإعلانها أن ذلك الموسم الخامس سيكون آخر مواسم المسلسل، الذي صار أعلى مسلسل بغير اللغة الانكليزية من حيث نسب المشاهدة في تاريخ «نتفليكس» بعد أشهر من عرضه، وبعد تنامي شعبيته اثر عرض موسمه الرابع.

ونشرت «نتفليكس» عبر حسابها على «تويتر»، «Money Heist يصل للنهاية. الجزء الخامس»، لتعلن بذلك عن إنتاجها هذا الموسم الخامس ليكون الأخير بالنسبة للمسلسل.

ورغم حالة الحزن والإحباط التي سيطرت على البعض عقب الإعلان عن هذا الخبر، إلا أن مواقع متخصصة في المجال الفني رأت أن خطوة انتاج موسم خامس للمسلسل خطوة لا يستهان بها، خاصة وأن أغلب مسلسلات «نتفليكس» لا تدوم طويلاً.

وأنه وحتى إن كانت مسلسلاتها ناجحة وذات شعبية كبرى، فإن الشبكة التلفزيونية الأميركية تميل لإنهاء الأحداث وهي في ذروتها، بدلاً من إخراجها عن سياقها دون داع.