«الانتاج البرامجي» الخليجي ينجز فلاشات ورسائل توعوية لمواجهة «كورونا»

قال مدير عام مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية علي الريس ان المؤسسة فرغت من انجاز مجموعة من الرسائل والفلاشات التوعوية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأوضح الريس في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان احدث تلك الفلاشات والرسائل جسدتها شخصيات ودمى البرنامج التربوي الشهير «افتح ياسمسم» معبرة عن فرحة البدء بعودة الحياة الى طبيعتها في دول مجلس التعاون ومن بينها دولةالكويت «دولة المقر».

واشار شخصيات البرنامج ومنها «نعمان» و«ملسون» قدمت نصائح وتوجيهات للاطفال بشكل محبب لمزيد من الالتزام بالقواعد والتوجيهات الاحترازية.

وافاد ان المؤسسة انجزت ايضا فلاشا توعويا بعنوان «هنا الكويت» بالتعاون مع المخرج الشاب حمود الفارس لتسليط الضوء على جنود الصف الاول الذين يغطون كافة التخصصات مؤكدا أن المؤسسة تحظى بدعم كبير من الامانة العامة لمجلس التعاون ووزارات اعلام دول المنطقة وفي مقدمتها الكويت.