تعرف على.. الممثلون الأعلى أجرا في 2020

نشرت صحيفة “فوربس” قائمة الممثلين الأعلى أجرا في العالم لعام 2020، والتي تصدرها الممثل دواين جونسون الملقب بـ”ذا روك”، بفضل صفقة خيالية من منصة نيتفلكس، وعقد رعاية ضخم من شركة رياضية.

وتضمنت القائمة 7 ممثلين من الولايات المتحدة، وممثل كندي، واثنين من الهند والصين، في القائمة السنوية التي تكشف الأرقام “الخيالية” لدخل نجوم السينما من حول العالم.

10 – جاكي تشان «40 مليون دولار سنويا»

بالرغم من كبر سنه، لا يزال النجم الصيني-الأميركي، جاكي تشان، يدخل عشرات الملايين في حسابه سنويا، فبالإضافة لدخله من الأفلام، فتشان يدخل الملايين من عقود الرعاية والإعلانات.

9 – آدم ساندلر «41 مليون دولار سنويا»

تبنت منصة “نيتفلكس” الممثل الأميركي الكوميدي آدم ساندلر هذا العام، ووقعت معه عقدا طويل الأمد لإنتاج أفلامه عبر منصتها، وهو ما أدخل له 41 مليون دولار في 2020.

8 – ويل سميث «44.5 مليون دولار سنويا»

نجح ويل سميث بتحويل حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى طريقة دخل ضخمة، فاستغل منصتي سنابشات وإنستغرام ويوتويب، لإنتاج الفيديوهات والبرامج الحصرية لهم.

7 – لين مانويل ميراندا «45.5 مليون دولار سنويا»

يعتبر الفنان المسرحي ذو الأصول اللاتينية، لين مانويل ميراندا، دخيلا غريبا على القائمة، لكن مسرحيته الخاصة الشهيرة على مسرح برودواي في نيويورك، تم بيعها لشركة ديزني لإنتاجها كفيلم ضخم.

6 – أكشاي كومار «48.5 مليون دولار سنويا»

كومار أصبح نجم بوليوود الوحيد في القائمة الغنية، بفضل مسلسل ضخم جديد يعمل عليه مع منصة “أمازون”، ولكن دخله يأتي بشكل كبير من عقود الرعاية ومنتجاته الخاصة.

5 – فين ديزل «54 مليون دولار سنويا»

النجم الأميركي الشهير بعضلاته المفتولة، حقق أكثر من 50 مليون دولار هذا العام، بفضل عمله كمنتج لنسخة كارتونية من فيلم “فاست أند فيوريوس” الشهير.

4 – بين أفليك «55 مليون دولار سنويا»

عودة أفليك للسينما عن طريق فلمين أعادته لقائمة المليونيرات.

3 – مارك والبيرغ «58 مليون دولار سنويا»

نجح والبيرغ بالعودة بقوة للساحة غبر فيلم أنتجته منصة نيتفليكس، ولاقى رواجا كبيرا، كما أدخل الملايين بإنتاجه لعدد من المسلسلات الوثائقية.

2 – راين رينولدز «71.5 مليون دولار سنويا»

حصد الممثل الكندي رينولدز عشرات الملايين بفضل أفلامه على منصة نيتفلكس.

1 – دواين جونسون “ذا روك” «87.5 مليون دولار سنويا»

للعام الثاني على التوالي، تصدر المصارع السابق “ذا روك” قائمة أغنى الممثلين، واقترب من 90 مليون دولار، بفضل شعبيته الجارفة التي تدفع شركات الإنتاج لدفع مبالغ طائلة للتعاقد معه، بالإضافة لعقد رياضي مع شركة “أندر أرمور”.