وفاة الفنان المصري سناء شافع بعد صراع مع المرض عن عمر 77 عاماً

توفى منذ قليل الفنان المصري القدير سناء شافع بعد صراع قصير مع المرض عن عمر ناهز 77 عاما، حيث تدهورت الحالة الصحية للفنان القدير خلال اليومين الماضيين داخل إحدى المستشفيات.

وطالب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، رئيس أكاديمية الفنون في وقت سابق الجمهور والفنانين بالدعاء لـ شافع، قائلا: “بطالب كل الجمهور والمحبين والفنانين والزملاء بالدعاء لأستاذى الدكتور سناء شافع”.

كان الفنان سناء شافع قد تعرض لأزمة مرضية منتصف يوليو الماضى، ووقتها أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أن الفنان الدكتور سناء شافع غير مصاب بفيروس كورونا، موضحاً أنه شعر ببعض المتاعب فقط فقرر إجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية للاطمئنان على صحته.

يذكر أن الفنان سناء شافع شارك فى رمضان الماضى بمسلسل “ليالينا 80” تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وبطولة إياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق، كما ظهر كضيف شرف فى مسلسل “القمر آخر الدنيا” مع بشرا وهشام اسماعيل ومؤمن نور وسميرة عبد العزيز وإخراج تامر حمزة.