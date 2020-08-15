المجلس العربي الأفريقي ومركز لندن للبحوث يوقعان بروتوكول تعاون

– الجنابي والفضلي: الوطن العربي في حاجة ماسة للعلم وتنمية الإنسان

أعلنت مؤسستا المجلس العربي الأفريقي للتكامل والتنمية «AACID» ومركز لندن للبحوث والاستشارات توقيعهما وثيقة تعاون مشترك، وذكرا في البيان الصادر عنهما أن تلاحم المؤسسات المتلاقية على تماس واحد طريق لبلوغ التقدم العلمي والارتقاء بالإنسان على مختلف الأصعدة التنموية، وأكدتا أن البروتوكول جاء لترجمة بعض الأهداف المشتركة لطرفي الوثيقة المتمثلة في دعم أهداف التنمية الشاملة في العالم العربي وفي القلب منها الاهتمام بتنمية الإنسان، سعياً لنهضة المجتمعات بعد خلق القيمة المضافة والميزة التنافسية بين المؤسسات، واعتماد التكامل والتنمية وفق اسلوب استراتيجي للتقابل مع تحولات كل عصر، فضلاً عن نشر المعرفة العلمية المتخصصة وربط التواصل العلمي والفكري مع التطور الإنساني والتنمية البشرية.

المجلس العربي

من جهته، قال رئيس المجلس العربي الأفريقي للتكامل والتنمية وزير الشؤون الدولية والنائب الثاني في البرلمان الدولي للأمن والسلام بالأمم المتحدة عماد الجنابي، “نسعد بأن يمد المجلس العربي الأفريقي للتكامل والتنمية «AACID» يد التعاون والتلاحم مع مركز لندن للبحوث والاستشارات ومع جميع المؤسسات الدولية العلمية التي تتقابل مع أهداف المجلس الذي يعد أحد منظمات المجتمع المدني الدولي الرائدة في التنمية الشاملة والمسجل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة ومعتمد في ISEA المستشار الخاص في UN DESA لدعم وتطوير المشاريع في الدول العربية والأفريقية.

وتابع الجنابي، “يعنى المجلس بإيجاد أفضل السبل العلمية لخدمة المؤسسات عبر حث الدول العربية والإفريقية للتعاون حيال إقامة علاقة شراكة بينهما وتبنى خطط وبرامج لتحقيق تنمية مستدامة تتضمن المساهمة في مشروع التنمية الشاملة والعمل على التنسيق والتعاون مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني التي تتفق وأهداف المجلس والإسهام الإيجابي على العمل المشترك وإبراز صورة الدول العربية والإفريقية بالشكل الذي يليق بها، وإقامة برامج تنموية تهتم بقضايا المنطقتين وما يتصل بها، وحث كافة الوسائل الإعلامية على تحقيق ذلك والعمل على حث الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لتفعيل كافة الاتفاقيات والقرارات الصادرة عن القمم العربية والإفريقية وما ينبثق عنها”.

مركز لندن

بدوره، قال رئيس مركز لندن للبحوث والاستشارات عضو معهد البحوث البريطاني أ. د. ناصر الفضلي في سياق خطة المركز لصناعة جسور مع المؤسسات الدولية الفاعلة لتنمية الإنسان وهو الهدف الأسمى من إنشاء مركز لندن عام 2010، فإننا سعداء بتوقيع مذكرة تفاهم مع المجلس العربي الأفريقي للتكامل والتنمية، لاسيما في ظل حاجة العالم أجمع إلى تكامل يسعى لتنمية بشرية يحتاجها العالم العربي والأفريقي على وجه الخصوص فيما بعد 2020.

وأضاف الفضلي، إن مركز لندن للبحوث صرح علمي دولي غير ربحي معتمد دوليا من قبل المؤسسة البريطانية للتعليم، يستهدف تنمية البحث العلمي خدمة للبشرية وله تأثيره العالمي الممتد عبر عشرة سنوات منذ إنشاءه في العاصمة البريطانية لندن وانتشار امتداداته في المنطقة العربية، حيث فرع الشارقة بدولة الإمارات العربية وفرعي الكويت والمملكة العربية السعودية وقريباً مصر والعراق نحو تنمية الإنسان في مختلف المجالات.

وأوضح الفضلي، أن مركز لندن يتواصل مع أكثر من ثلاثة آلاف باحث وباحثة في ربوع الوطن العربي، وجاءت انطلاقة المركز تعزيزا لدور البحث العلمي في العالم ودعما لمشاركة القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة التي تسعي لتقديم الخطط والبرامج التنموية لتطوير المجتمع في مختلف مجالات الحياة وتنبثق رؤية المركز من تطوير البحث العلمي وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة وتدريبها على إعداد الخطط الاستراتيجية المستقبلية التي تهدف إلي تنمية المجتمع ورسالته الإسهام في نهضة البحث العلمي عبر إتاحة الفرصة للباحثين لطرح أبحاثهم العلمية في أفق علمية واسعة من خلال المؤتمرات العالمية التي يقيمها المركز سنويا التي تتلاقح فيها الأفكار لتحقق شراكة فكرية مميزة تسهم في تطوير المجتمعات وخدمة الإنسان، فضلاً عن تفعيل دور الباحثين المشاركين في المؤتمرات بنشر أبحاثهم في الجامعات العالمية.

وختم مؤكداً على أن التعاون مع المجلس العربي الأفريقي سيستهل بإقامة فاعلية علمية دولية قريباً لخدمة العلم والباحثين عنه في كل أنحاء العالم.